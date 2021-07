SAINT-JEAN: Trois trafiquants arrêtés avec du Dilaudid, du crack et de la cocaine

Trois individus de Saint-Jean-sur-Richelieu répondront à des accusations de possession et trafic de stupéfiants dans les prochains jours. Les hommes de 29, 33 et 46 ans ont été arrêtés au centre-ville de Saint-Jean dans le cadre d'une saisie de cocaïne et de comprimés de Xanax et de Dilaudid, la semaine dernière.

Les suspects ont été libérés sous promesse de comparaître.

L'enquête avait débuté en juin à la suite d'information du public et le Groupe OCTO demande à la population de ne jamais hésiter à lui transmettre de l'information confidentiellement. Lorsqu'ils ont été interpelés, ils étaient en possession de plusieurs comprimés de Xanax, de Dilaudid mais aussi de 45 sachets de cocaine et 56 de crack.

Le Xanax est un benzodiazépine surtout prescrit contre l’anxiété mais est consommé à des fins récréatives, notamment par les jeunes et ses effets secondaires sont dangereux.

Le Dilaudid peut aussi avoir des effets dévasteurs puisqu'il est d'abord considéré comme un opiode puissant pour traiter la douleur., dans la même famille que la morphine et le fentanyl.

Le Service de police de Saint-Jean poursuit son enquête et si vous avez de l'information en lien avec ces saisies, vous pouvez contacter le 450-357-2000.