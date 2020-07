SAINT-JEAN: Un auto parc animé diffusera des spectacles dès août

Même si l'International de montgolfières de Saint-Jean est compromis dans sa formule originaleen 2020, une alternative très intéressante se présente pour les Johannais. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et les organsiateurs ont choisi de faire vivre l'événement «d'une autre façon» et dans le respect des consignes sanitaires.

Un auto parc animé sera bientôt installé, le Piko Parc, sur le site de l'aéroport municipal avec de l'humour, de la musique et des projections en août.

Toutes les prestations seront projetés en temps réel sur écran géant et l'on vise un large public.

22 représentations sont prévues sur deux mois à partir du 8 août jusqu'au 26 septembre, c'est l'objectif que caresse l'International de montgolfières et la Ville.

Il faut savoir qu'avec les consignes gouvernementales très claires en matière de rassemblements, l'organisation avait dû annuler l'International dans sa forme traditionnelle, du 8 au 16 août mais planchait sur une présence dans le milieu.

Les billets pour les représentations sont maintenant en vente, via le site internet des montgolfières au coût de 27,13$ + taxes par véhicule par soir.

Les visiteurs peuvent aussi s'attendre à voir des ballons sur place, puisque nuits magiques et envolées sporadiques sont au programme.

Toujours dans le respect de la distanciation et des nouvelles normes sanitaires en vigueur.

«On ne pouvait concevoir un été sans spectacles, sans animation, et surtout sans ballons sur le site de l'aéroport. Le Piko Parc s'est donc présenté comme le projet de choix afin d'offrir du divertissement de qualité, et ce à un tarif abordable, à la communauté»

La coordonnatrice des communications de l'International, Geneviève Côté nous parle de l'importante logistique qui s'accompagne d'un tel projet et de la capacité d'accueil possible.

La première représentation est prévue le 8 août avec la projection du film les As de la Jungle à 21 heures.

Pour l'instant, impossible de prévoir l'achalandage projeté pour l'ensemble des représentations: on souhaite d'abord créer une interaction avec les spectateurs.

«Dans le respect des consignes gouvernementales, 250 voitures maximum seront autorisées pour chaque représentation. Ca se fera dans le respect des normes prescrites par la santé publique. Nous suivons le modèle des cinéparcs mais l'innovation c'est que les artistes performeront sur la scène de la Piko Mobile sur le site et ce sera diffusé sur l'écran géant. La première représentation est le 8 août. Dans notre programmation, il y a Jonas, Brigitte Boisjoli et un concept intéressant pour les humoristes qui peuvent interagir avec les spectateurs avec une application (Le laboratoire de l'humour). On peut déjà visiter le site de l'International et sélectionner le spectacle de son choix et réserver en ligne. Des passeports sont vendus»

Geneviève Côté, coordonnatrice communications et marketin g International de montgolfières