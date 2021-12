SAINT-JEAN: un conducteur impliqué dans un violent accident avec un tracteur

Un conducteur de 18 ans a été grièvement blessé dans le secteur L'Acadie de Saint-Jean-sur-Richelieu, vers midi 30, en plein coeur du noyau villageois.

On ignore toutefois à ce moment-ci les circonstances très exactes qui ont mené à cette collision avec un imposant tracteur de ferme, à l'intersection du Chemin du Clocher et Grand Pré et si la vitesse ou une distraction peut être en cause.

Chose certaine, des pompiers étaient sur place avec les pinces de désincarcération pour aider à sortir l'occupant de l'habitacle.

Pour les automobilistes, le secteur est à éviter pour une durée jusqu'en début de soirée pour permettre le travail de reconstitution des policiers.

Le sergent Jeremie Levesque explique ce que l'on sait pour l'instant.