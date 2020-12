SAINT-JEAN: Un système novateur pour contrôler les clients en magasin

Un système conçu par une entreprise johannaise connait un très fort engouement depuis vendredi alors que le gouvernement resserrait les règles dans les centres d'achats en zone rouge, avec un nombre restreint de clients et des agents de sécurité supplémentaires pour éviter les rassemblements.

L'entreprise québécoise SMS-Storetraffic installe des capteurs automatisés qui permettent un dénombrement très précis des clients dans les magasins ou centres d'achats, ce qui permet un contrôle à distance des files d'attente

Les données d'affluence peuvent être partagées avec plusieurs utilisateurs désignés par une application SMS ou un accès web protégé.

L'entreprise oeuvre au Canada et aux États-Unis mais étant donné les restrictions récentes au Québec, l'entreprise fait des affaires d'or depuis quelques jours dans la région.

Certains commerces n'ont pas les moyens d'embaucher des agents de sécurité supplémentaires et d'autres disposent d'un nombre restreint d'employés pour faire ce type de gestion au quotidien

Patrick Thuot est PDG de Storetraffic. Il remarque une forte demande depuis les nouvelles consignes du gouvernement.

«Il y a des capteurs installés à chaque entrée en magasin et ensuite l'information est transmise sur un logiciel «nuagé». L'information est en temps réel, elle est emmagasinée et facilement accessible pour le détaillant. Nous avons fait quelques magasins en fin de semaines mais depuis les nouvelles consignes du gouvernement, on peut facilement une augmentation de la demande de 200%. Il faut savoir que ce n'est pas qu'au Québec où l'on doit contrôler l'achalandage en magasin et les propriétaires nous disent qu'ils sauvent un temps précieux et peuvent contrôler rapidement le nombre de personnes autorisées dans le magasin, en fonction de la superficie.»

Autre fonctionnalité très utile: le système archive toutes les données d'affluence et il produit des rapports rétroactifs pour démonstration de conformité.

Le système est en forte demande aux États-Unis.

Selon M. Thuot, si un inspecteur de la CNESST débarque, tous les rapports sont disponibles et cela évite un casse-tête de rechecherche des données par les gestionnaires.

«Dès la première vague, la demande venait à la fois des États-Unis et du Canada: il a fallu s'adapter rapidement. Chaque fois qu'une personne entre, à l'heure et à la minute où ca survient, on peut le voir sur un écran à l'extérieur du magasin et le propriétaire a accès aux données archivées. C'est très apprécié et ca permet aux entrepreneurs de conserver des données tangibles et précises»

Patrick Thuot, PDG de SMS-Storetraffic