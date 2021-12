SAINT-JEAN: un violent accident avec un tracteur fait un blessé grave

Un conducteur de 18 ans a été grièvement blessé dans une collision avec un imposant tracteur de ferme à Saint-Jean-sur-Richelieu, lundi midi. C'est survenu tout juste en face de l'école primaire Napoléon-Bourassa, au coin des chemins du Clocher et de Grand-Pré, dans le secteur L'Acadie.

Sous la force de l’impact, le toit de la petite Nissan Sentra a été arraché. Les pompiers ont été appelés sur place pour extirper le jeune homme à l'aide des pinces de désincarcération.

Le conducteur du tracteur agricole s'en est pour sa part tiré indemne

On ignore pour l'instant les circonstances qui ont mené à cet accident et si la vitesse ou des distractions pourraient être en cause.

«L'homme a été transféré à l'Hôpital du Haut-Richelieu pour y soigner des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie. Nos enquêteurs tenteront de faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement» Jérémie Levesque, porte-parole du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

L’intersection a été complètement fermée durant plusieurs heures pour permettre aux policiers de relever des informations pour leur enquête.