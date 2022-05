SAINT-JEAN: une course à obstacles militaire pour financer la santé

Le populaire Défi Je Bouge de la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville est de retour 100% en présentiel les 10 et 11 septembre avec une nouvelle épreuve, qui risque de surprendre et améliorer le cardio: une course à obstacles militaire à la Corporation du Fort-Saint-Jean.

L'an dernier, de mai à septembre 2021, chacun, de façon virtuelle, faisait une activité physique mais sans la dynamique de groupe.

Malgré la pandémie, une somme de 80 000$ avait été amassée, pour financer de meilleurs soins de santé et plusieurs projets dans 16 établissements, dont l'Hôpital du Haut-Richelieu.

Pour l'édition 2022, la période d'inscription vient de débuter avec un objectif de 100 000$.

Pour la journée du samedi 10 septembre, les participants se réuniront au parc Beaulieu.

Au menu, comme à l'habitude, 11 épreuves de marche, de course, vélo et demi-marathon.

Une nouvelle course à obstacles militaire

En nouveauté cette année, l'organisation met sur pied une course à obstacles militaires à la Corporation du Fort Saint-Jean, le 11 septembre, la course du commadant.

Tous les ans, après leur première année, les militaires exécutent cette compétition qui nécessite travail d’équipe, endurance et stratégie.

Les Johannais pourront donc à leur tour réaliser un parcours d’environ 25 obstacles d’une durée approximative d’une heure.

M. Daniel Tremblay, président de Tremcar est le président d'honneur de cette nouvelle course.