SAINT-JEAN: une école Saint-Eugène agrandie et toute en beauté

L'école Saint-Eugène de Saint-Jean-sur-Richelieu a de nouveaux locaux agrandis et revampés: ils ont été inaugurés cette semaine en présence de la mairesse, du député et de la direction de l'établissement.

Une aide financière de près de 29 M$ du ministère de l’Éducation a permis de procéder à l’agrandissement et à des rénovations de la partie existante.

Les corridors sont donc plus larges, les murs sont plus colorés et la cour est dotée d'une piste multifonctionnelle.

C'est une excellente nouvelle pour les 750 élèves alors que le nombre de nouveaux est en croissance importante depuis plusieurs années.

L'école construite en 1967 a connu 5 agrandissements: la nouvelle partie comporte 4600 mètres carrés de plus, 20 nouvelles classes, une nouvelle bibliothèque et un gymnase à trois plateaux .

Les espaces ont aussi été aménagés pour les élèves ayant des difficultés motrices ou des limitations.

Dix demandes d'ajouts d'espaces au CSSHR

Il semble que ce ne soit pas le dernier agrandissement puisque le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières a fait une demande pour ajouter des maternelles 4 ans.

Aussi, le Centre doit gérer une importante croissance: sa direction a fait 10 demandes au ministère de l'Éducation et une réponse est attendue bientôt.