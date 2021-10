SAINT-JEAN: une nouvelle forêt nourricière au Cégep

C'est une première en Montérégie: le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu aura une forêt nourricière, qui permettra de cultiver des fruits et légumes pour les étudiants et la population.

La plantation officielle s'est faite vendredi en présence de plusieurs partenaires et dignitaires.

Plusieurs partenaires ont offert un soutien financier au Cegep, une contribution en arbres, arbustes et matériel, notamment



Les objectifs de cette plantation de comestibles sont multiples: ce sera aussi une oasis pour les oiseaux et les insectes pollinisateurs de la région, le Cegep pourra ajouter de la végétation sur son terrain et stimuler l'autonomie alimentaire sur le campus.

Lorsque les plants seront murs, les concessions alimentaires pourront aussi s'y approvisionner, pour la préparation de certains mets.

Ce n'est pas la première fois que le Cegep se distingue pour ses pratiques en environnement.

Il y a quelques semaines, le Cégep a remporté le prix Leader en mobilité durable 2021 pour ses nombreuses initiatives environnementales.

Ce genre de concept est très populaire ailleurs au Québec, notamment à Amos en Abitibi et au Cegep de Saint-Félicien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.