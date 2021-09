SAINT-JEAN: Une patinoire réfrigérée pour dynamiser le centre-ville?

A Saint-Jean-sur-Richelieu, les élus aimeraient bien qu'une patinoire réfrigérée soit créée près du centre-ville, au plus tard en 2023. Le Service de la culture et du loisir vient d'obtenir le mandat d'étudier la faisabilité d'un tel projet, qui risque de faire le bonheur des petits et grands.

Dans une résolution adoptée à l'unanimité hier, ils convenaient que le centre-ville a besoin d'animation l'hiver et que la patinoire du canal n'a été ouverte que 13 jours, ces dernières années.

Selon les élus, une glace artificielle permettrait de pratiquer le patinage au moins 120 jours par année et il y aurait des sites intéressants près du centre-ville, notamment sur la rue Richelieu.

Ce serait aussi une manne importante pour les commercants du secteur, en plein hiver.

La question du financement est au coeur de la démarche.

En plus des gouvernements, il y a la Fondation Bleu Blanc Bouge du Canadiens de Montréal qui a déjà investi jusqu'à 1,7 millions de dollars, dans des projets de patinoires extérieures, réfrigérées ou multisports.

D'autres villes comme Sherbrooke ou Saguenay ont déjà obtenu du soutien par le passé.

Les explications de la conseillère municipale du district 1 Mélanie Dufresne.