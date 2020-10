Saint-Jean veut s'offrir une ville plus verte et inclusive en 2021

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a besoin de vous pour se doter d'une nouvelle stratégie de développement durable. Si la Ville a déjà un Plan directeur en environnement, elle souhaite que les préoccupations environnementales soient toujours au coeur des décisions prises par le conseil dans le futur.

La présidente du Comité Environnement et conseilllère du district 12 Marilyne Charbonneau espère que l'exercice sera complété à l'été 2021.

Dans une première étape, une consultation sera effectuée auprès des employés municipaux cet automne.

Par la suite, au début de l'année 2021, les citoyens seront invités à participer à divers ateliers thématiques virtuels et à des sondages pour connaître leurs diverses préoccupations, que l'on parle de transport en commun, de qualité de l'eau ou de protection des espaces verts, pour ne nommer que ces enjeux.

La Ville veut devenir une communauté plus verte, sécuritaire et inclusive et on veut dévoiler aux citoyens le fruit de cette réflexion de façon festive.

La conseillère municipale district 12 de l'Équipe Alain Laplante Marilyne Charbonneau explique que les orientations développées permettront de prendre des décisions éclairées quand il s'agit de projets économiques ou autres

«La nouvelle stratégie de développement durable deviendra le filtre de toutes les futures actions de la Ville et c'est pour cela que nous avons besoin des idées des citoyens. C'est pour avoir un développement plus responsable, notamment au niveau économique. Que l'on parle de gestion des eaux de pluie, protection des milieux naturels, déversements dans la rivière Richelieu et bien d'autres choses.» Maryline Charbonneau, conseillère district 12 et présidente Comité environnement Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Cette démarche s’inspire des grands objectifs de développement durable énoncés par l’Organisation des Nations Unies (ODD) pour 2030.