Saint-Jean vulgarise aux citoyens sa stratégie de développement durable

Saint-Jean-sur-Richelieu a une toute nouvelle Stratégie en développement durable et environnement et veut la faire connaître de façon ludique aux citoyens, par des balados et des expositions, à l'ère où les changements climatiques sont le sujet de l'heure.

Elle souhaite notamment arriver à protéger 100% de ses milieux naturels.

Durant tout le mois de septembre, les citoyens pourront découvrir cette stratégie dans différentes activités extérieures gratuites, notamment avec des balados de notre collègue Caroline Marion.

Elles sont accessibles tous les jours au Domaine Trinity, au parc des Éclusiers, au Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard, ainsi que sur le parterre extérieur de la bibliothèque Saint-Luc.

Il y a notamment une exposition d’une bande dessinée, la possibilité de cueillir vos fines herbes gratuites et même un quiz jeunesse

Le plan s'articule sur 5 grands chantiers: protéger les écosystèmes naturels, le territoire nourricier, l’économie circulaire, la mobilité durable et l’aménagement durable du territoire.

La conseillère responsable du dossier de l'environnement Marilyne Charbonneau espère que les Johannais se l'approprieront, avec ces diverses activités.