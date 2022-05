SAINT-JUDE: Revenu Québec prend les grands moyens pour récupérer 2M$

Revenu Québec prend les grands moyens face à une entreprise maraichère de la Montérégie qui a omis de déclarer ses revenus, la société 9058-3964, sur le rang Salvail de Saint-Jude qui persiste à ne pas payer son dû au fisc.

L'entreprise, propriété de Jean Lemay, n'en est pas à une première pour avoir produit des déclarations de taxes trompeuses et doit payer 2,2M$ au fisc

Revenu Québec a commencé à saisir des tracteurs, de l'équipement et remorque lui appartenant, comme mesures de recouvrement.

L'entreprise maraichère avait été condamnée en 2012 et septembre 2020 pour avoir produit de fausses déclarations de taxes et recevait une amende de plus de 100 000$.

Banni à vie pour avoir embauché illégalement des travailleurs étrangers

Ce n'est pas tout: en octobre 2021, l'entreprise du rang Salvail violait les lois du travail en employant illégalement des travailleurs étrangers et en les «revendant» à d'autres fermes dans le secteur.

Jean Lemay aurait embauché près de 150 travailleurs de l'Amérique du Sud, qu’il aurait fait travailler dans des conditions qui ne respectaient pas les normes du travail et plusieurs perquisitions avaient alors été faites sur le site.

Elle s'est vu interdire pour toujours l'accès au Programme des travailleurs étrangers temporaires et a reçu une amende de 198 750 $.