Saint-Lambert ferme son hôtel de ville jusqu'à nouvel ordre. C'est en raison de la piètre qualité de l'air du bâtiment de l'avenue Argyle.

De récents tests ont démontré que les nombreux dégâts et infiltrations d'eau au fil des ans, et plus particulièrement dans les dernières semaines, ont contaminé l'air. La prolifération de moisissures est majeure, bien supérieure aux proportions constatées à l'extérieur.

Tout le personnel est relocalisé par mesure préventive. La direction générale est déjà à l’oeuvre pour déterminer le plan de déménagement temporaire des employés touchés.

On ignore pour l'instant quelles seront les mesures pour corriger la situation. Les autorités devront d'abord déterminer la nature des travaux, considérant la vétusté de l'édifice.

Il est à noter que les autres installations municipales ne sont pas touchées.

Impact

On s'attend à ce que la fermeture de l'hôtel de ville ait des impacts sur les services à la population.

Les principaux services touchés sont :

permis de construction et de rénovation

licences pour animaux domestiques

cartes d’accès aux parcs à chiens

paiement de taxes

certificats de vie et assermentations

titres de transport Accès 65 «hors pointe»

En attendant leur relocalisation, les services demeurent offerts à distance.

Il est toujours possible de communiquer par courriel ou par téléphone directement avec les intervenants habituels ou avec l’accueil au 450 672-4444 ou à info.citoyens@saint-lambert.ca.