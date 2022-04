SAINTE-JULIE: arrestations pour achats frauduleux de véhicules de luxe

Des individus de Sainte-Julie devront faire face à la justice pour fraude impliquant l'achat de véhicules de luxe et de bateaux destinés à l'exportation. La Sûreté du Québec a ainsi pu résoudre 10 dossiers en Montérégie et dans le Grand Montréal.

Jean-Maxime Péloquin, 33 ans, et Diane L’Écuyer-Létourneau, 70 ans, ont été arrêtés plus tôt ce mercredi matin. Ils doivent comparaître sous plusieurs chefs d'accusation, dont fraude de plus de 5000$ et emploi de faux documents.

C'est une plainte d'un créancier à l'automne 2019 qui a permis de lancer l'enquête. Les suspects auraient obtenu des prêts de façon frauduleuse afin d'acquérir les 7 voitures, 2 motomarines et 1 bateau, pour ensuite les faire transiter outre-mer.

Péloquin est aussi accusé de vol de véhicule et méfait publique concernant une Lamborghini Aventodor d'une valeur d'environ 550 000$, un dossier de la Régie intermunicipale de Richelieu-Saint-Laurent.

Toute information peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.