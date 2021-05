SAINTE-JULIE: Pas de nouveau mandat pour Suzanne Roy

L'actuelle mairesse de Sainte-Julie et présidente de l'Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat. Après 25 ans de politique active mais aussi 4 mandats à la présidence de l'Union des municipalités, elle estime qu'elle «avait fait le tour du jardin» et qu'elle en fait la la «ville des familles».

Élue comme conseillère municipale en novembre 1996, elle a été élue mairesse en novembre 2005, la première femme à occuper ce poste à Sainte-Julie.

Au cours de son implication en politique municipale, elle a siégé à de nombreux comités régionaux et nationaux.

En plus de son rôle de mairesse, elle occupe notamment les postes de préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville.

Et pour toutes ces années de politique, elle est particulièrement fière de certains projets et avant tout, d'avoir changé la perspective de certaines personnes qu'il ne «s'agit pas d'une banlieue» mais bien d'une ville avec des commodités, du transport en commun pour les jeunes du cegep et de l'université.

Encore récemment, elle faisait des représentations pour que le Réseau Express Métropolitain passe dans l'axe de l'autoroute 20 et 30.

Elle se réjouit aussi de laisser la Ville en bonne santé financière.

«Après 4 fois élue à la présidence de l'Union des municipalités et 25 ans en politique municipale, j'estime que j'avais fait le tour du jardin pour en faire une ville pour les familles. Quand j'ai été élue, c'était une Ville où on ne pouvait aller aux études supérieures en raison du transport en commun, il n'y avait pas de service de garde et les gens peuvent maintenant y vivre et y vieillir. La réalisation de la nouvelle bibliothèque, le stationnement incitatif, la meilleure santé financière de la Ville et la réalisation du viaduc en des temps records sont des projets réalisés dont je suis fière» Suzanne Roy, mairesse Sainte-Julie et présidente de l'UMQ

Mme Roy aura marqué le milieu municipal et la politique en général par ses nombreuses implications et le député bloquiste de Montarville, Stéphane Bergeron, a aussi tenu à lui rendre hommage.