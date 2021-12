SAQ: entente acceptée à 86% par les employés d'entrepôt

Les quelque 800 employés des centres de distribution et de livraison de la SAQ ont entériné à 86,3% la nouvelle entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective.

Les conditions de travail, les salaires à l'embauche et la rémunération en général sont améliorés, selon le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ.

Le contrat de six ans, qui se terminera en mars 2027, prévoit des augmentations de 3% les deux premières années, puis de 2,75% et 2,5% pour les autres.

Le bonus annuel de 3% sera remplacé par un ajout de 2,7% aux salaires de la première année de l'entente, ce qui donnera en réalité une augmentation de près de 6% pour 2021.

"On se souviendra que les nouvelles embauches commençaient à près de 18$, et maintenant, sont fixées à 22,50$. On devrait avoir plus de gens qui viendront travailler, on l'espère, et ça pourrait aider à limiter un peu le temps supplémentaire."

Michel Gratton, négociateur en chef, SCFP