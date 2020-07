Se dépasser et aider grâce au Défi des générations contre la COVID

Quatre fondations hospitalières de la Montérégie - les fondations des hôpitaux longueuillois Charles-Le Moyne et Pierre-Boucher, Hôtel-Dieu de Sorel et Anna-Laberge de Châteauguay - lancent le Défi des générations contre la COVID. Avec ce mouvement de solidarité, elles espèrent amasser des fonds en ces temps difficiles tout en invitant les gens à se dépasser, chacun à leur manière.

Seul, en famille ou en équipe, vous êtes invités à vous lancer un objectif de collecte lié à un défi personnel et réaliste pour améliorer vos habitudes de vie.

Les possibilités sont infinies. On peut penser à courir la distance d'un marathon, monter 1000 marches par jour, prendre des marches quotidiennes ou se rendre au travail en vélo, par exemple. Ça peut aussi être de se préparer une nouvelle routine alimentaire avec un plan d'entrainement. Les enfants peuvent aussi s'impliquer.

Une fillette pourrait se lancer le défi de retirer les roulettes d'aide sur son vélo d'ici la fin de l'été et s'engager auprès de ses grands-parents à amasser quelques sous.

L'ambassadrice de l'événement et entraineure, Josée Lavigueur, est aussi porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne. Elle témoigne de la grande importante du travail de ces organismes au quotidien et nous a partagé, en entrevue, tous les événements qu'elle a vécu dans cet hôpital.

« J'ai perdu deux oncles que j'aimais beaucoup à Charles-Le Moyne, mais j'ai vu les soins qu'ils ont eu et comment ils étaient bien entourés. À l'autre extrême, j'ai eu le grand, grand bonheur de voir ma première fille qui est née à Charles-Le Moyne, ma deuxième à Pierre-Boucher. Ce sont des hôpitaux qui comptent beaucoup pour moi. [...] Mon père vient d'avoir une chirurgie de la hanche à la fin du confinement et ça m'a beaucoup touché de l'accompagner, de voir les mesures qui sont prises pendant cette période particulière. C'est fou comme on a besoin de nos hôpitaux, et je pense que ça nous aide à comprendre à quel point ils ont besoin de nous aussi. »

- Josée Lavigueur