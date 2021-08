Serez-vous les premiers à embarquer dans une voiture du REM?

Un an avant sa mise en service, des Montérégiens pourront embarquer une première fois dans une voiture du REM...au Quartier Dix-Trente, le 26 aout. Des experts seront aussi présents pour répondre aux questions des familles, pendant cette fin de semaine.

Dès demain, vous pourrez participer à un concours sur la page Facebook du REM pour être parmi les 15 premiers usagers à bord de la voiture.

Cinq ans après l'annonce du projet et trois ans après le début des travaux de construction, ce sera une première rencontre historique entre la voiture et du REM et ses futurs usagers.

Le concours se termine le 22 août à 23h59. Les gagnants seront choisis aléatoirement parmi l'ensemble des participants s'étant inscrits.

Après son passage au Quartier DIX30, la voiture du REM sera exposée à l'Exporail de Saint-Constant jusqu'au printemps 2022.

Il est aussi possible en ce moment de voter pour déterminer la voix officielle du réseau jusqu'au 30 août.

Celle-ci sera annoncée au mois de septembre.

Réseau express métropolitain