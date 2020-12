Série d'incendies à Sorel-Tracy et Contrecoeur: le poste de commandement déployé

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ enquête sur une série d'incendies d'origine criminelle survenue dans des restaurants et commerces de Sorel-Tracy et Contrecœur. À ce jour, aucun suspect n'a été arrêté et l'information du public est demandée.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs établira un poste de commandement à Sorel-Tracy, demain le 23 décembre, dans le stationnement du Carré Royal de Sorel-Tracy pour rencontrer la population

Ca se passera de 10 h à 14 h et l'on souhaite faire la lumière sur chacun des événements.

Des incendies criminels ou des introductions par effraction avec tentative d'incendie ont été commis au cours du mois de décembre, durant la nuit, dans au moins quatre commerces de restauration.

La série d'incendies a débuté le 2 décembre au restaurant Pizz Contrecœur alors qu'un cocktail Molotov a été lancé sur le bâtiment suivi d'une entrée par effraction. Un appel d’un citoyen au 911 signalait vers 1h du matin une vitre fracassée dans la pizzeria sur la route Marie-Victorin et l'objet incendiaire a été découvert lors de la scène faite par les pompiers.

Dans l'intervalle, les restaurants Milano et Sorrento ont fait face également à des tentatives d’incendies similaires.

Le 18 décembre, un cinquième établissement a été la cible de ce qui est considéré comme un incendie suspect au commerce Arachide Dépôt de Sorel-Tracy.

Il est toutefois impossible d'établir un lien entre les différents incendies et savoir s'ils sont interreliés par un seul et même incendiaire, précise la Sûreté du Québec.

Depuis le début de cette série de sinistres, la Sûreté du Québec a augmenté la présence policière dans les secteurs ciblés et effectue une surveillance accrue de toute activité potentiellement suspect.

Soulignons également que toute information peut être transmise anonymement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.