Shirley Dorismond veut vite s'attaquer aux enjeux locaux

Douze heures après son élection, la nouvelle députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond, est encore sur un nuage. Mais la représentante de la Coalition avenir Québec (CAQ) a l'intention de se mettre à l'ouvrage rapidement afin de mener à bien de nombreux dossiers.

Tout au long de sa campagne, la syndicaliste et infirmière a promis qu'elle serait actrice de changements, et elle compte bien y parvenir.

Déjà, elle a gagné son pari de s'emparer d'un château fort péquiste depuis 40 ans. Elle a obtenu 35% des votes contre 30% pour son plus proche rival du Parti québécois, Pierre Nantel.

Mme Dorismond, qui se considère comme une femme de terrain, veut aller rencontrer rapidement les organismes et la Ville de Longueuil afin de prioriser certains enjeux des citoyens de sa circonscription, notamment en ce qui a trait au transport collectif.

Mais la nouvelle politicienne de 45 ans ne cache pas qu'elle ira aussi épauler le ministre Christian Dubé, afin de pouvoir mettre en place quelques-uns des points de sa réforme du réseau de la santé.

«J'ai 20 ans d'expertise et d'expérience, j'en ai vécu des réformes, je connais donc ce qui a fonctionné, ou pas. Pour moi, ce qui est prioritaire, c'est que le patient soit au coeur des décisions. Ça veut dire que les soins et les services entourent le patient. Déjà, on peut mettre en place une réorganisation du travail et améliorer les soins à domicile, des dossiers déjà entamés. J'ai connu des modèles qui pourraient être favorables pour Longueuil.»