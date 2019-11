Si Mete comptait 3 buts, cet homme demandait sa blonde en mariage

Un homme de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, est plutôt heureux ce matin que Victor Mete n'ait compté que 2 buts dans la victoire du Canadien hier soir.

Jean-Christophe Ares fait le tour du web après s'être présenté au match avec une pancarte bien spéciale sur laquelle on pouvait lire « Si Mete fait un tour du chapeau, je mari (sic) ma blonde » #impossible.

Comme Mete ne revendiquait qu'un seul but en 134 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey avant la rencontre d'hier, disons que le courtier immobilier de 24 ans ne le croyait pas capable de cet exploit et a amené cette pancarte pour rire.

Après le deuxième but, Jean-Christophe Ares a commencé à avoir un peu chaud! Il s'est confié à nous dans l'émission Le Réveil à Boom FM ce matin.

« Le premier, ce n'était pas si mal, je me faisais regarder un petit peu drôle, mais ce n'était pas si mal. [Mais après le 2e but], là je vous dirais que j'étais petit dans mes shorts! »

Sa copine en question, Maud Létourneau, a eu toute une surprise ce matin de voir ce que son chum avait fait, alors qu'il ne lui en avait pas parlé! La jeune femme est infirmière à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Plusieurs personnes l'ont appelé ou lui ont écrit des textos hier soir en voyant des images de Jean-Christophe à la télévision, mais elle ne pouvait pas répondre, car elle travaillait pendant le match.

L'homme de 24 ans ne compte malheureusement pas faire la grande demande à sa blonde dans les prochains jours, alors qu'ils ne sont ensemble que depuis un peu moins d'un an... mais il assure qu'elle l'aime encore malgré tout!

Les internautes ont été nombreux à réagir à son initiative sur Twitter hier soir.

Gonna be a stressful 3rd period for this dude #TSN690 pic.twitter.com/H2RAwgHmLY