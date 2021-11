Ski Saint-Bruno pourra opérer à pleine capacité cette saison

Bonne nouvelle pour les skieurs de la Montérégie et les touristes, les centres de ski pourront opérer à pleine capacité cette année. Une bonne nouvelle pourSki Saint-Bruno, qui estime pouvoir ouvrir ses pistes vers le du 20 novembre, si les conditions sont réunies.

Le passeport vaccinal sera exigé et il faudra porter le masque dans la cafétéria ou dans les casiers, tout comme dans les télécabines fermées.

L'an dernier avait été difficile pour l'industrie du ski: la location d'équipement était permise, mais à très petite échelle et il fallait absolument réserver en ligne.

En plus de devoir limiter le nombre de billets et de passes de saison, les boutiques de ski et les restaurants dans les stations étaient fermés, ce qui changeait considérablement l'expérience-client.

L'équipe Ski Saint-Bruno se prépare activement à la prochaine saison, surtout pour s'assurer d'un système efficace de contrôle des mesures en place.

Entrevue avec Michel Couture, directeur général de Ski Saint-Bruno.

Mardi, le ministre Christian Dubé a aussi annoncé d'autres assouplissements, notamment que la danse et le karaoké seront permis dans les bars, dès le 15 novembre.

Bell Media-La liste des assouplissements en vigueur pour le 15 novembre prochain