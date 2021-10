SOREL-TRACY: Laiterie Chalifoux devient française

Laiterie Chalifoux passe le flambeau à ses partenaires français. L'entreprise de Sorel-Tracy, bien connue pour ses petits pots de yogourt en verre de marque Maison Riviera, devient la propriété de la coopérative Alsace Lait.

Les 170 travailleurs ont appris la nouvelle vendredi matin. Les emplois seront maintenus et les opérations se poursuivront normalement aux installations de Sorel-Tracy et au siège social de Varennes.

Le président Alain Chalifoux jonglait depuis quelques années déjà avec l'idée de se départir de la laiterie familiale, fondée il y a 100 ans. Il affirme que ce changement de garde permettra d'assurer la pérennité et le développement de l'entreprise.

«Pour la famille Chalifoux, il était naturel de miser sur l’expertise de Frédéric Madon et de la Coopérative Alsace Lait afin de conférer à Maison Riviera un nouvel élan d’innovation et de propulser sa croissance. Il s’agit d’une transition logique qui s’effectue dans le plus grand respect des employés et de la mission de l’entreprise. C’est ce qui compte le plus pour nous.» Alain Chalifoux, président Laiterie Chalifoux

Laiterie Chalifoux produit quelque 200 denrées, dont des fromages fins, cheddar et en grains, du beurre, de la crème sure ainsi que des collections sans lactose, bio et végane.

On ignore le montant de la transaction.

«Impliqué depuis 2015, cette opportunité me permettra d’intensifier mon engagement auprès des employés et de l’organisation. Maison Riviera est une marque florissante qui détient tout le potentiel de poursuivre son développement. Et je compte m’y consacrer à 100 %.» Frédéric Madon, directeur général, Alsace Lait

Notons que le casse-croûte et le bar laitier adjacents à l’usine de Sorel-Tracy, un rendez-vous incontournable pour les résidents de la région, demeurent une propriété de la famille Chalifoux qui poursuivra la vente des produits de la Maison Riviera.