SOS Boisés de la Pinède lance une vidéo avec plusieurs appuis à son projet

Le collectif SOS Boisés de la Pinède lance une nouvelle vidéo pour mousser son projet de parc naturel et de préservation de l'espace de l'ancien camping Pin Vert sur l'île Saint-Thérèse. On espère faire connaître la riche histoire de l'île Sainte-Thérèse aux citoyens du Haut-Richelieu et d'alleurs au Québec mais aussi sensibiliser les élus à l'importance d'en préserver le couvert forestier.

On espère attirer l'attention du fédéral et du provincial pour en faire un parc touristique, d'autant plus que le fédéral annonçait lors du Discours du Trône des sommes supplémentaires pour conserver les espaces verts en milieu urbain.

Il semble aussi y avoir un engouement envers le projet de la part des Johannais, comme en témoigne une récente campagne de GoFundme pour faire la promotion du projet, en octobre dernier.

La dernière vidéo réalisée par Michael Lalancette montre des images d'archives du Musée du Haut-Richelieu et de drône.

On peut y voir les différentes étapes qu'on en a déjà été fait mais le collectif obtient aussu l'appui d'organismes comme la Fondation David-Suzuki, la Fondation Rivières, Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs.

Avec un sociofinancement de 5800$ pour promouvoir le projet, il ne manque qu'un comité avec des élus de Saint-Jean pour le mettre en valeur et faire les demandes aux ministères concernés.

Carl Soucy porte-parole principal dit déjà bénéficier de l'appui des députés Louis Lemieux et Christine Normandin, il faut maintenant que la Ville agisse

«Plus de 88% de l'île Sainte-Thérèse est urbanisée et il ne reste que très peu d'espaces verts, c'est un joyau qu'il faut préserver mais il avec une volonté politique des élus de Saint-Jean et c'est ce que l'on est venu démontrer avec la vidéo, les différentes phases de son développement. Nous voudrions un comité qui pourrait faire en sorte de créer un parc comme celui des Parulines à Saint-Jean et le mettre en valeur, nous sommes sur un site enchanteur et pas très loin de la piste cyclable. On voit que des organismes sont favorables à notre démarche» Carl Soucy, porte-parole et président SOS Boisés de la Pinède

Et il ne faut pas tarder à former un comité et formuler des demandes au fédéral selon Carl Soucy, puisque le dernier Discours du Trône faisait état de telles sommes pour ce type de parc naturel en milieu urbain.

«M. Trudeau disait, lors du Discours du Trône, qu'il y aurait des sommes pour les parcs urbains. Nous sommes en plein là-dedans, la protection de la faune et de la forêt et d'en faire un site de tourisme enchanteur. Les programmes sont là et il faut donc un comité et se lancer puisque les programmes sont sur la table et les sommes sont là» Carl Soucy, porte-parole et président SOS Boisés de la Pinède

SOS Boisés de la Pinède-Une partie de l'île que l'on souhaite préserver du développement immobilier