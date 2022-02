Soulagement dans les spas et gyms avec la réouverture le 14 février

Les spas et les gyms de la Montérégie et du Québec pourront rouvrir leurs portes le 14 février, non sans avoir perdu du personnel et beaucoup d'argent . Les propriétaires ont maintenant bien hâte de voir dans quel contexte et si la clientèle sera au rendez-vous dès les premiers jours.

Il faut dire que plusieurs propriétaires de gyms ont fait faillite dans la dernière année.

Tant du côté des spas que des gyms, il faut aussi réembaucher du personnel spécialisé, comme des kinésiologues, ce qui est loin d'être chose faite.

Toutes les mesures sanitaires devraient rester en place et l'utilisation du passeport vaccinal et la désinfection.

même s'il n'appuyait pas la désobéissance civile, le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique a toujours martelé que l'exercice fait partie de la solution à l'isolement, pour lutter contre la sédentarité et le déconditionnement.

Gabriel Hardy est kinésiologue, propriétaire du Gym Le Chalet à Québec et porte-parole du Conseil

Il appréhende tout de même que les prochains mois soient difficiles au point de vue financier.

Du côté de l'Association québécoise des spas, la présidente Véronyque Tremblay aurait préféré une ouverte le 7 pour mieux se préparer à la Saint-Valentin.

Elle rappelle que deux millions de Québécois fréquentent les spas chaque année.

Les propriétaires poussent donc un soupir de soulagement, malgré de nombreuses pertes financières.