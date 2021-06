ST-HYACINTHE: L'ensemble des piscines publiques seront ouvertes

L'ensemble des piscines publiques extérieures seront ouvertes cet été à Saint-Hyacinthe. Tout est mis en oeuvre au service des loisirs pour qu'il n'y ait pas de pénurie de personnel comme l'an dernier.

Deux piscines avaient dû être fermées l'an dernier durant les week-ends, faute de sauveteurs.

Elles seront toutes ouvertes, le samedi 19 juin.

La baignade sera possible de midi à 19 h 20 et l’accès est gratuit. Les périodes de baignade seront d’une durée de 1 h 20.

«Nous avons actuellement toutes les ressources nécessaires ainsi que toutes les ressources additionnelles en cas de désistement ou d'absence. Cependant le défi est immense. La main-d'oeuvre formée pour travailler à la pisine est très rare et très convoitée.» Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe

Le salaire des assistants sauveteur est de 14,70$ alors que l'échelle salariale pour les sauveteurs débute à 16,20$.

Dans le contexte de la COVID-19, plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place :

- la fermeture des vestiaires et des toilettes,

- la distanciation en bordure de la piscine,

- à l’extérieur de la piscine, il sera possible de retirer le couvre-visage une fois assis à 1,5 mètre de distance des personnes de résidences différentes,

- les mesures d’entretien et de désinfection établies selon des routines spécifiques.