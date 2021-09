ST-HYACINTHE: Un pôle en santé de 115 M$ près de l'hôpital?

Un nouveau pôle santé pourrait bientôt voir le jour à Saint-Hyacinthe, tout près de l'Hopital Honoré-Mercier. C'est un projet de 115 M$ du Groupe Trigone aménagé sur le site de la Place Blanchet du boulevard Laframboise. entre les rues Blanchet et Turcot.

Il n'y a pas encore d'échéancier puisque le promoteur souhaite obtenir l'acceptabilité sociale.

VIVA Santé comportera une clinique multidisciplinaire de soins de santé, un CHSLD et de nouvelles unités d’habitation locatives. Des logements à prix abordable, des condos locatifs pour les 55 ans et plus seront aussi disponibles, de même que des maisons de ville.

Au préalable, le promoteur doit racheter le terrain, propriété de la société Multi-Services Yamaska, dont la valeur s'élève à 2,1 M$.

Habitations Trigone tiendront prochainement des consultations publiques pour respecter les critères d'urbanisme.

«Ce nouveau pôle santé multiservice adjacent à l’hôpital améliorera l’accès aux soins. Cette bonification permettra à la fois d’accélérer l’accès aux soins et de réduire les besoins de se rendre à l’Hôpital Honoré-Mercier.» Christian Faubert, porte-parole de Groupe Trigone

Une esplanade aménagée au centre de l’îlot ajoutera une aire de repos et de verdure.

