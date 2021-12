Station lave-glace à Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Bruno-de-Montarville a maintenant une station de lave-glace, juste à temps pour l'hiver. Les automobilistes peuvent ainsi faire le plein 24h par jour aux ateliers municipaux de la rue Sagard.

Le paiement se fait par carte ou par application cellulaire Apple Pay et Android Pay.

Le lave-glace en vrac, en libre-service, est une mesure écologique qui permet de réduire les déchets et l'utilisation de plastique. Quelque 22 millions de bidons de lave-glace sont utilisés chaque année au Québec selon la SAAQ. De ce nombre, 85 % vont directement à l'enfouissement.

Ce service est déjà offert depuis cet été à La Prairie et depuis un an à Saint-Lambert, Saint-Constant et Varennes, notamment.