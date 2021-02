Stéphane Bergeron, candidat d'Alain Laplante dans le district 11

Stéphane Bergeron portera les couleurs de l'Équipe Alain Laplante dans le district 11 (Normandie Est et une partie des Quatre-vents). C'est le district qui est représenté jusqu'ici par Claire Charbonneau. M. Bergeron espère entre autres changer la culture au conseil municipal

Mme Charbonneau avait remporté la dernière élection de 2017 avec 48% des voix devant le candidat de l'Équipe Alain Laplante Jean Lamoureux. Elle avait remplacé à pied levé le maire Alain Laplante pendant une semaine et demie, disant avoir été victime de diverses menaces.

L'ingénieur de projet au sein d'Hydro Québec est le septième candidat en lice de l'équipe du maire sortant, après les nouveaux venus Myriam Dubois, Julie Messier, Pierre Boudreau et le retour des conseillers et conseillères sortants Justin Bessette, Marilyne Charbonneau et Ian Langlois.

Les capacités techniques et de gestion du permettront de faire cheminer divers grands projets de la Ville, selon le maire Alain Laplante.

La priorité de Stéphane Bergeron est changer la culture organisationnelle au sein du conseil.

«Au niveau professionnel, j'ai eu à travailler sur différents projets selon l'envergure et je crois que je peux contribuer aux projets. Il faut redonner aux citoyens leur droit de parole, en toute liberté. Je souhaite un climat sain, que les citoyens soient entendus et impliqués concrètement. Par le passé, le Groupe des 9 a réduit le nombre de périodes de questions ainsi que le nombre de ces périodes et c'est inacceptable. Il faut que les citoyens puissent exprimer leurs préoccupations en toute quiétude et avec ouverture» Stéphane Bergeron, candidat district 11 Équipe Alain Laplante

Des dossiers prioritaires

Dans le district 11, Stéphane Bergeron veut faire cheminer des dossiers importants qui, selon lui »n'ont pas eu le soutien nécessaire ces dernières années».

Il pense aux importants réaménagements du boulevard Saint-Luc et du carrefour giratoire que la ville a dû retarder et qui présente des dangers.