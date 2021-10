Succès de la 3e édition du Marché public de Mont-Saint-Hilaire

Le marché public de Mont-Saint-Hilaire a été couronné de succès pour sa troisième édition. Alors que leurs ventes ont été très bonnes, la majorité des producteurs seront de retour l’été prochain.

«La troisième édition du marché public a connu un succès constant, la variété et la qualité des produits offerts, l’emplacement, l’accueil et l’arrivée de nouveaux producteurs ont ravis les visiteurs et j’en suis très fier!»

Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire