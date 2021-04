Surplus de 20 M$ à la Ville de Saint-Jean

La Ville de Saint-Jean a dégagé un excédent de près de 20, 2 M$ selon le bilan financier présenté lors du dernier conseil, mardi. Du jamais vu.

Cela s'explique notamment par les subventions de quelque 8 M$ octroyées par Québec et Ottawa pour aider les municipalités durant la crise sanitaire ainsi que pallier les pertes en transport en commun. Il faut aussi compter les revenus plus élevés qu'anticipés à cause de la flambée du marché immobilier et les dépenses réduites de l'administration.

Budget 173,18 M$

Revenus 185, 27 M$

Dépenses 165,1 M$

Lors d'un tour de table des élus à la fin de l'assemblée publique, plusieurs ont émis le souhait d'utiliser les surplus afin de financer les infrastructures et les projets qui peuvent générer des taxes à long terme.

Un bémol a été apporté. Si l'aide financière est inscrite à l'exercice 2020, elle s'étale dans les faits jusqu'en 2023. Une partie de ces sommes pourraient servir à éponger les écarts dans le transport collectif si les objectifs ne sont pas atteints.