Surveillance accrue des policiers à moto dans le Haut-Richelieu

Vous verrez plus de policiers de la Sûreté du Québec à moto en fin de semaine et la semaine prochaine dans le Haut-Richelieu et en Montérégie. C'est d'abord pour faire de la sensibilisation mais aussi pour contrer les comportements délinquants et freiner le nombre important de décès depuis le début de 2021.

Ils doivent sillonner plus particulièrement la route 202, 227 et 133 cette fin de semaine du 24 et 25 avril, des routes particulièrement prisées des motocyclistes.

On compte déjà 6 décès en moto depuis le début de la saison 2021 en comparaison à aucun l'an dernier.

Du nombre des accidents mortels, on compte notamment celui du pionnier de la microbrasserie montérégien François Grisé, le 10 avril sur le rang Bourgchemin à Saint-Hugues mais aussi un accident à l'intersection du Chemin Grand Rang et de la route 116 à Sainte-Marie-Madeleine.

Dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause.

La vitesse ou la conduite imprudente demeurent les principales causes de décès sur les routes.

L'inexpérience est également un facteur dans plusieurs collisions ou embardées impliquant des motocyclistes, surtout lorsque la température est changeante et que la chaussée est imbibée.