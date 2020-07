Surveillance accrue des policiers pendant le congé de la construction

Les policiers vous auront à l'oeil jusqu'au 2 août, alors que débutent les vacances de la construction. Cette année, avec la pandémie et la fermeture des frontières, plusieurs Québécois prendront leurs vacances dans la province, ce qui va amener plus d'achalandage sur nos routes, sentiers récréotouristiques et plans d'eau.

La Sûreté du Québec intensifiera ses opérations sous le thème La sécurité ne prend pas de vacances. Cette période de l'année est le moment où il y a le plus de collisions mortelles et avec blessés, alors que le tiers des Québécois sont en congé

Les agents surveilleront surtout la vitesse excessive, le cellulaire et les distractions au volant, la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, ainsi que les gens qui ne portent pas leur ceinture de sécurité.

« Les gens peuvent s'attendre à voir des opérations sur le réseau routier, conventionnelles avec les autopatrouilles, mais également vont voir les policiers en sentiers et sur les plans d'eau. Il y aura également, tout au long de ces deux semaines, des campagnes via nos médias sociaux pour rappeler aux gens les comportements à adopter. » - Joyce Kemp, sergente spécialiste au service de la sécurité routière et récréotouristique de la SQ

L'an dernier, 15 personnes ont perdu la vie sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec pendant ces deux semaines de congé. Un triste bilan routier, qui est déjà plus noir qu'à pareille date l'an dernier, avant même que ne débutent les vacances.

Attention aux motocyclistes

Une attention particulière sera portée aux motocyclistes, les usagers les plus vulnérables du réseau routier. De la sensibilisation sera faite auprès d'eux, alors qu'ils sont surreprésentés dans le bilan routier depuis le début des beaux jours.

« En date du 13 juillet, on comptabilisait 19 personnes qui ont perdu la vie dans une collision impliquant au moins une moto, comparativement à 13 l'an passé. Ce sont des types d'usagers qu'on risque de voir également beaucoup pendant le long congé, donc on veut rappeler aux gens d'adopter un comportement responsable et sécuritaire. » - Joyce Kemp, sergente de la SQ

Une attention particulière sera aussi portée en sentiers et sur les plans d'eau, alors que l’on compte déjà 8 morts en VTT en date du 13 juillet. La SQ rappelle donc l'importance du port du casque obligatoire lors de ces activités récréotouristiques et recommande fortement le port de la veste de flottaison en bateau.

La campagne de la SQ sous le thème La sécurité ne prend pas de vacances