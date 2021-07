Telus n'installera pas de tour de télécommunication à Otterburn Park

Telus renonce finalement à installer une tour de télécommunication, à Otterburn Park, près du bois des Bosquets Albert-Hudon, le plus grand boisé urbain de la Vallée-du-Richelieu. Le projet avait fait l'objet de vives contestations à Otterburn, après une pétition de 2000 noms déposée aux Communes et un dossier qui a même été judiciarisé.

Une décision de l'entreprise que salue le chef du Bloc et député du Beloeil-Chambly, Yves-Francois Blanchet qui avait bien tenté d'entendre les arguments de part et d'autre, à son arrivée comme député dans la circonscription.

Il a toujours plaidé que malgré une loi fédérale sur les télécommunications, l'aménagement du territoire est de juridiction québécoise et municipale.

Selon lui, ce genre de projet doit toujours faire l'objet de consultations auprès de la Ville et des citoyens avant d'être implanté, particulièrement lorsque l'acceptabilité sociale n'est pas au rendez-vous.

" Je suis heureux de constater que les interventions, rencontres et discussions auxquelles nous avons participé ont permis une reprise du dialogue et mené à cette décision. Les entreprises doivent tenir compte de l'acceptabilité sociale. Elles doivent respecter et même prioriser les juridictions québécoises et municipales en matière d'aménagement du territoire et d'environnement tout en collaborant avec les élus et en consultant la population. C'est une décision sage et respectueuse de Telus. Je la salue. "

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet.