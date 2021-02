Tite Frette part à la conquête du Québec en 2021

Le détaillant de bières et épicerie fine Tite Frette connaît un succès retentissant et souhaite ouvrir de 10 à 15 franchises dès cette année partout au Québec. Le biériste mise sur son expertise, son bassin de plus de 500 bières par boutique et ses produits exclusifs.

L'entreprise, fondée à Granby en 2018, compte déjà 4 boutiques qui offrent une multitude de bières en Montérégie et en Estrie (Granby, Cowansville, St-Jean-sur-Richelieu et St-Hyacinthe, sur la rue des Cascades.

Elle compte aussi de l'épicerie fine, spécialisée dans les produits du terroir, les vins, cidres et hydromels, le tout 100 % Québécois.

Si tout va bien, Tite Frette projette même ouvrir 15 points de service chaque année, partout au Québec.

Le passage des 2 copropriétaires, Karl Magnone et Jérémie Poupart à Dans l'oeil du dragon l'an dernier, combiné à l'engouement pour les bières de microbrasseries ont généré dans la dernière année une augmentation de 23 % du chiffre d'affaires.

Le modèle d'affaires de Tite Frette a convaincu Steve Morency (cofondateur de la chaîne de plus de 140 restaurants Yuzu) d'y investir lors de l'émission de télé, en avril 2020.



Et il faut s'armer de patience pour être franchisé: plus de 250 demandes ont été faites jusqu'ici et sont en analyse.

Le copropriétaire Karl Magnone vise toutes les régions administratives pour les prochaines années, notamment 2 prochainement en Montérégie.

«Après notre passage aux Dragons, nous avons plus de 200 demandes de franchises, ca été fou raide! Je pense que des gens se sont reconnus en nous et veulent devenir franchisés. Il y a 15 contrats déjà signés cette année: du Bas-Saint-Laurent à Québec, à la Rive-Nord, Centre-du-Québec, Montérégie et Estrie. Nous avons de nouveaux actionnaires avec nous qui ont fondé Yuzu avec des principes qui fonctionnent: la marque, le système et le support. Nous avons pris le temps de mettre cela en place cette année pour s'assurer que les franchisés aient du succès. Vous allez voir des Tite Frette partout au Québec!» Karl Magnone, co-propriétaire et fondateur Tite Frette

Commande en ligne et livraison

La pandémie a permis de mettre en place un service de livraison à domicile qui s'est développé rapidement, avec un inventaire en ligne élargi.

«Nous avons vécu un stress mais nous avons un permis d'épicerie fine et d'alcool. Le nouveau service de livraison nous a permis d'avoir un chiffre d'affaires plus haut qu'à Noël. C'est tout nouveau au Québec et ca fonctionne très bien: l'inventaire est moins grand en ligne mais il y a toujours des nouveautés. Et ca arrive le jour même chez-soi!» Karl Magnone, co-propriétaire et fondateur Tite Frette

À l'opposé d'une simple boutique indépendante, chaque franchisé a accès à de meilleures marges, à une centaine de produits exclusifs, à des escomptes de volume.

De plus, contrairement au modèle où l'entrepreneur est laissé à lui seul, Tite Frette offre à tous ses franchisés un soutien complet via une équipe dédiée aux franchisés.