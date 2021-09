TOKYO: Aurélie Rivard de nouveau couverte d'or

La nageuse paralympique Aurélie Rivard s’est emparée d’une deuxième médaille d’or à Tokyo, en plus d'abaisser le record du monde par plus de cinq secondes, mercredi.

La fierté de la Montérégie, puisqu'originaire de Saint-Jean, a été couronnée championne au 400 m libre avec un temps de 4 min 24 sec et 8 centièmes. Elle a été en tête dès la première longueur et a creusé l'écart avec les autres paranageuses jusqu'à la fin de la course. Elle défendait son titre dans cette épreuve.

Voyez (en anglais) @AurelieRivard défendre son titre paralympique et battre son propre record du monde avec un temps de 4:24.08 s 🥇@SwimmingCanada 👏👏👏 https://t.co/RFSQhprwmq — Comité paralympique canadien (@CDNParalympique) September 1, 2021

C'est la sixième médaille d'Aurélie Rivard à la piscine des Paralympiques de Tokyo.

Celle qui a été porte-drapeau à la cérémonie de clôture des Jeux de Rio a remporté l’or au 100m libre samedi, le bronze au 50m libre tout comme au relais 4 x 100m libre.

Il lui reste deux compétitions, soit le 100m dos, mercredi soir, et le 200m quatre nages individuel, jeudi.