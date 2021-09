TOKYO: Une cinquième médaille pour Aurélie Rivard

La nageuse de Saint-Jean-sur-Richelieu Aurélie Rivard a remporté une autre médaille aux Jeux paralympiques. Cette fois, elle a l'argent au cou pour sa course au 100m dos.

Elle a réussi une remontée in extremis dans la seconde moitié de la course pour terminer derrière la Hongroise Bianka Pap qui a contrôlé l'épreuve et devant la Néerlandaise Lisa Kruger.

La Johannaise de 25 ans a enregistré un temps de 1 min 8,94 sec, son meilleur en carrière.

Il s'agit de sa cinquième médaille en autant d'épreuves dans la piscine de Tokyo. Aurélie compte aussi deux d'or au 100m et 400m libre ainsi que deux de bronze au 50m libre et au relais 4 x 100m libre.

Cette 10e médaille paralympique est aussi un plateau historique puisqu'elle devient seulement la 10e para-athlète canadienne à réussir cet exploit.