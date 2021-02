Toujours sans nouvelle de Sammy Haché 40 ans de Longueuil

Le Service de police de Longueuil est toujours sans nouvelle de Sammy Haché, un homme de 40 ans dont on craint pour la santé et la sécurité. Un avis a été largement diffusé vendredi mais les autorités relance l'appel à tous.

L'homme a été vu une dernière fois le 25 septembre dernier mais depuis quelques semaines, on craint pour sa santé et sa sécurité et un appel est lancé à la population

L'agente Mélanie Mercille explique que les refuges pour itinérants de Longueuil ont été visités mais aucun indice n'est venu dans les derniers jours. C'est pourquoi il n'est pas exclu qu'il puisse se trouver ailleurs en Montérégie ou à Montréal, dans un refuge ou ailleurs.

C'est aussi un homme sans histoire mais depuis quelques jours, de «nouvelles informations» font en sorte que l'avis a été activé par le Service afin de pouvoir le localiser.

L’homme mesure six pieds et pèse environ 79 kilos. Il a les cheveux châtains, les yeux bruns et s’exprime en français ou en anglais.

Au moment de sa disparition, il portait une veste à carreaux rouge et noir, ainsi qu’un chandail de couleur orange fluorescent.

Toute personne qui l’apercevrait doit communiquer avec le 911 aussitôt que possible.