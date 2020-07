Tourisme Montérégie aura un nouveau directeur général dès septembre

Tourisme Montérégie comptera bientôt un nouveau directeur général en Mario Leblanc qui succède à Josée Julien, qui souhaite faire le tour du monde en bâteau. Évidemment, pour le nouveau DG de nombreux défis se posent pour soutenir et accroître le tourisme avec la pandémie qui a eu certains effets néfastes sur des attractions touristiques.

Il entrera en poste le 7 septembre prochain et n'accordera pas d'entrevue pour l'instant, avant son entrée officielle en fonction.

Mme Julien affiche un solide feuille de route lors de l'annonce de son embauche en mars 2014: elle cumule plus de 30 ans d'expérience, avait débuté sa carrière chez Tourisme Laurentides où elle a gravi les échelons. Elle a ensuite travaillé chez Tourisme Montérégie comme chargée de projets et coordonnatrice marketing en plus d'avoir été directrice de Tourisme Saint-Jean et Région.

De son côté, Mario Leblanc est présentement directeur général de Tourisme Côte-Nord, il a œuvré pour les CLD de la MRC de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré.

Par le passé, il a aussi travaillé pour la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et comme directeur au développement régional et au soutien à l’entrepreneuriat de la Ville de Québec, ce qui lui amène une vision des enjeux économiques importants liés au tourisme.

Avec l’industrie qui touristique traverse des turbulences et qui a dû adapter son offre aux contraintes imposées par le coronavirus, M Leblanc veut d'abord dans les premières semaines aller à la rencontre des entrepreneurs et connaître leurs besoins.

Et le défi est important: l'organisme privé à but lucratif regroupe près de 400 entreprises et vise le développement, la promotion et l'information touristique de la Montérégie.

Les événements majeurs lucratifs de la région ont été mis sur pause même si certains se servent des plateformes web pour se mettre en valeur.

Tourisme Montérégie a d'ailleurs une vidéo promotionnelle pour amener plus de touristes dans la région que ce soit par l'agrotourisme, le vélo, les circuits gourmands.