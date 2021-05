Toute la Montérégie très bientôt en zone orange?

S'il faut en croire le premier ministre François Legault, toute la Montérégie pourrait très bientôt passer en zone orange. Le gouvernement Legault devrait bientôt présenter un nouveau plan de déconfinement du Québec.

Les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie pourraient bientôt repasser en zone orange et donc, pouvoir rouvrir leurs restaurants.

La Montérégie est sous la barre des 100 nouveaux cas quotidiens depuis quelques jours et encore aujourd'hui, on ne compte que 73 nouveaux cas de COVID 19 et 182 cas actifs de variants.

581 718 personnes ont été vaccinées dans la région et la phase de vaccination chez les 30 ans et plus se déploie.

Dès demain, les 25 ans et plus pourront prendre rendez-vous.

Lorsqu'il a été interrogé la troisième vague, M. Legault a été porteur d'espoir pour certaines régions, comme la Montérégie.

Selon François Legault, il y a la moitié moins d'hospitalisations et 10 fois moins de décès que l'été dernier, ce qui augure bien pour l'été.

«Ca continue de bien aller dans pas mal toutes les régions, entre autres dans Lanaudière, dans les Laurentides et en Montérégie. On sent que ca s'en vient la zone orange et les restaurants. J'espère avoir bientôt l'accord de la Santé publique dans ces trois régions». Le premier ministre du Québec Francois Legault

Selon les derniers chiffres de la Direction de la Santé publique de la Montérégie, les données sont plus qu'encourageantes depuis le 18 avril en Montérégie.

Le nombre de nouveaux cas est en baisse depuis le 18 avril, le nombre d'éclosions actives est passé de plus de 130 (il y a 2 semaines) à 108 ces jours-ci.

Le nombre d'hospitalisations est aussi en forte baisse depuis la semaine du 11 avril.

44 sont en milieu scolaire et 33 en milieu de travail.