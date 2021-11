Transport lourd dans Sainte-Rosalie: Saint-Hyacinthe hausse le ton

Des citoyens du secteur de Sainte-Rosalie à Saint-Hyacinthe en ont marre du camionnage lourd qui s'intensifie, notamment sur la rue des Seigneurs. Après des années de démarches avec le ministère des Transports, le nouveau conseil interpelle directement la députée de Saint-Hyacinthe Chantal Soucy.

Un citoyen du secteur, Jean-Luc Morin est venu expliquer au conseil qu'il est exaspéré par la situation: les nombreuses vibrations des camions lourds font en sorte qu'il a dû investir des milliers de dollars sur sa résidence, classée grande valeur patrimoniale.

Selon lui, les camions lourds devraient éviter le noyau villageois et plutôt passer par la route 116 , qui est mieux conçue pour recevoir les camions et leur tonnage.

Il a rappelé que la problématique n'est pas nouvelle, qu'un comité de citoyens est déjà actif depuis 20 ans, mais que le ministère des Transports (qui a la responsabilité de cette artère) ne bouge pas.

Il y a aussi des enjeux de sécurité et de bruit soulevés par les citoyens, depuis bien longtemps.

Plus de 100 camions passent à l'heure dans ce secteur et plus de 150 à l'heure de pointe, une cadence intenable selon lui.

Le maire André Beauregard et le conseiller du district Donald Côté souhaite maintenant s'adresser à la députée Chantal Soucy.

On peut les écouter.