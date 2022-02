Travaux au Centre d'épuration Rive-Sud: une surverse moins importante que prévue

Les impacts sur l'environnement et le fleuve auraient pu être bien pires: la Ville de Longueuil a finalement remplacé un dégrilleur à son usine d'épuration de l'Ile Charron, lundi. Malgré des pluies diluviennes et intenses, environ 815 mètres cubes d'eau non traitée (815 000 litres) ont été déversés, les 16 et 17 février, pendant les travaux.

Selon le porte-parole de la ville, Hans Brouillette, il faut prévoir d'autres travaux du genre en novembre et décembre pour remplacer deux autres dégrilleurs, à l'usine de l'Ile Charron.

Il semble aussi que le message de limiter au maximum la consommation d'eau, du 7 au 21 février a permis de limiter la surverse, qui a été autorisée par le ministère de l'Environnement.

Les dégrilleurs servent essentiellement à intercepter les gros débris dans les eaux usées et ceux installés à Longueuil arrivent à la fin de leur vie utile, ils doivent être remplacés un par un.

Longueuil veut améliorer son bilan

La Ville souhaite améliorer sa performance environnementale en investissant 38 millions de dollars sur trois ans pour ses installations de traitement des eaux usées, dont 31 millions de dollars pour sa seule usine qui assainit les eaux usées de Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint-Lambert.

Rappelons que Longueuil a fait piètre figure en matière de surverses dans les dernières années, selon le palmarès de la Fondation Rivières:

La Fondation Rivières a étudié les rejets de 700 municipalités sur les 1108 de la province. Du nombre, le Grand Longueuil a enregistré 1013 déversements d'eaux usées dans le fleuve en 2020.