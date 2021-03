Travaux au poste Champlain: déversement de 500 mètres cubes de plus que prévu

Les travaux au poste de pompage Champlain de Saint-Jean-sur-Richelieu qui avaient lieu hier ont finalement duré 13h07 minutes et une quantité plus importante d'eaux usées a été déversée, en raison de travaux de nettoyage et de maintenance plus longs que prévu.

Selon le chef de division Sébastien Marquis, la quantité initiale de 25 000 mètres cubes a été dépassée pour atteindre 25 576 mètres cubes hier, un peu plus que la quantité de 70 piscines olympiques estimée.

Il faut comprendre que le poste de pompage Champlain achemine 60% des eaux usées vers la station d'épuration située en bordure de l'autoroute 35.

Le ministère de l'Environnement a autorisé cette opération, il y a 45 jours.

Les employés ont aussi dû changer une pièce d'équipement, ce qui a fait que la période initiale prévue de 6h30 à 18h30 a été dépassée.

Par contre, pour 2021, il n'est pas prévu qu'il y ait d'autres travaux du genre à ce poste, qui est le plus important des 36 postes de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Sébastien Marquis est chef de division Assainissement des eaux à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Les travaux sont terminés depuis 19h28 hier, tous les entretiens préventifs sont complétés au poste Champlain pour la prochaine année. Le volume estimée est de 25 576 mètres cubes, c'est plus que ce qui était prévu. Actuellement, il n'y pas d'autres travaux planifiés au calendrier. En temps normal, les travaux aux autres postes de pompage génèrent de très faibles volumes d'eaux usées mais Champlain est un poste d'exception par son volume traité. C'était planifié depuis la fin de l'hiver» Sébastien Marquis, chef de division Assainissement des eaux à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Par ailleurs, même si l'impact sur l'environnement et la rivière Richelieu est énorme, M. Marquis explique que le printemps est une période favorable à ce genre d'opération par rapport à l'été, où la demande en eau est plus considérable.