Travaux d'agrandissement de 1.75 M$ pour Bleu.eco à Saint-Hyacinthe

Le fabricant de matelas et oreillers écologiques Bleu.eco investit 1,75 million de dollars pour agrandir ses installations de Saint-Hyacinthe de 12 900 pieds carrés.



L'entreprise est récemment déménagée sur la rue Martineau, près de l'autoroute 20. Les travaux de construction sont commencés et s'échelonneront jusqu'au printemps. Ils sont financés par l'entreprise et le propriétaire de l'immeuble, Barbet Immobilier et réalisés par Les Constructions Luc Loiselle.

À terme, le bâtiment aura une superficie de 16 500 pieds carrés. Cet agrandissement était nécessaire pour soutenir la croissance importante de l'entreprise ces trois dernières années. Le nouveau bâtiment permettra non seulement une meilleure productivité, mais aussi l'accueil d'un organisme qu'il supporte au sein de ses locaux.

« On va être beaucoup mieux installés pour continuer à développer notre marque, mieux servir les consommateurs. On va pouvoir accueillir aussi l'organisme à but non lucratif Arbes.eco. Pour nous, trois arbres sont plantés pour chaque matelas que l'on vend, pour améliorer notre bilan carbone. Arbres.eco va aussi planter des arbres pour d'autres entreprises. » - Justin Lapointe, vice-président de Bleu.eco

De nouveaux équipements ont aussi été acquis pour améliorer la production, la gestion des inventaires et la distribution des produits. L'entreprise prévoit aussi accentuer sa présence en ligne.

Emplois créés et vision écoresponsable

L'entreprise a vraiment une mission écoresponsable avec ses produits véganes et carboneutres.

Bleu.eco conçoit ses produits de sommeil dans son usine de Saint-Hyacinthe à partir de mousses écologiques, avec du coton organique et du papier recyclé, et se fournit d'entreprises majoritairement québécoises et situées à moins de 60 km de son usine.

Une dizaine de nouveaux emplois seront créés grâce à cet agrandissement. La pénurie de main-d'oeuvre n'inquiète toutefois pas les dirigeants.

« C'est souvent des amis de nos employés qui viennent nous rejoindre. On a beaucoup de stabilité dans notre équipe. On a de la difficulté par contre souvent à trouver des personnes qui sont aptes à faire de la couture. C'est une qualité qui est rare présentement à Saint-Hyacinthe et au Québec. » - Justin Lapointe

La salle de montre est ouverte au public pendant toute la durée du chantier.

Bleu.eco. L'entreprise Bleu.co fabrique des matelas et des oreilles écoresponsables à Saint-Hyacinthe.