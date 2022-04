Travaux dans le Vieux-Saint-Jean: dernière phase de la revitalisation

Les travaux dans le Vieux-Saint-Jean tirent à leur fin. La dernière phase de la revitalisation de 10 M$, dont la majorité est subventionnée par le retour de la taxe sur l'essence, débutera le 2 mai.

Avec le retour des beaux jours, la Ville va entreprendre la finition des rues Richelieu et Saint-Charles, mais en plusieurs étapes qui s'échelonneront jusqu'en décembre. Le but est de réduire les impacts et faciliter la circulation, tout en assurant l'accès aux commerces pour ainsi conserver le dynamisme du quartier durant l'été.

La première semaine servira à préparer le chantier sur la rue Richelieu, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles. Puis, les bordures de granit et les pavés de béton seront installés jusqu'au mois de juin.

Les mêmes opérations seront effectuées durant les mois d'août et septembre sur le tronçon entre les rues Saint-Charles et Foch.

L'intersection des rues Richelieu et Saint-Charles sera fermée de la mi-septembre à la fin octobre afin de retirer le pavage temporaire pour le remplacer par des pavés de béton.

En octobre et novembre, les équipes vont s'affairer à refaire la surface de la chaussée et des trottoirs sur la rue Saint-Charles. entre les rues Richelieu et Champlain.

Les chantiers se dérouleront du lundi au vendredi, à moins de particularités. Les conditions météo pourraient aussi modifier l'horaire des travaux assurés par NFX Innov.

Alors que le Vieux-Saint-Jean se refera une beauté, les boutiques et restaurants demeureront ouverts.