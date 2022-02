Travaux majeurs à l'usine d'épuration de Saint-Hyacinthe

Des travaux seront effectués du 1er mars au 25 avril au système d’aération de l’usine d'épuration de Saint-Hyacinthe. Pendant cette période, la gestion des eaux usées se déroulera selon les conditions habituelles et aucun déversement ni impact sur l’environnement n’est anticipé.

L'ensemble des travaux qui seront réalisés aux différents bassins d'aération représentent un investissement de 2,7 millions de dollars, un peu comme l'an dernier.

Deux des quatre systèmes d'aération des bassins de boues activées seront remplacés, un après l'autre. L’usine est conçue pour fonctionner efficacement avec un bassin en moins pendant une certaine période.

Selon la porte-parole de la Ville Brigitte Massé, il n'est pas prévu à ce moment qu'il y ait de surverse mais d'autres interventions aux deux autres bassins d’aération sont prévus en novembre et en décembre prochain.

Il faut comprendre que les travaux sont justement indispensables et budgétés dans le Plan de gestion des surverses et débordements de la Ville, ce qui n'exclut pas qu'il y ait plus tard des surverses mais «planifiées».

Il sera important pour les Maskoutains d’économiser l’eau à différents moments, lors d’étapes cruciales. Les citoyens et les entreprises seront appelés à réduire leur consommation pour diminuer la pression sur l’usine, notamment en limitant l'utilisation de la laveuse et du lave-vaisselle, ou en écourtant les douches.

Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Noovo.Info