Travaux majeurs de 4 M$ à l'usine d'épuration de Longueuil

Le système d'aqueduc et d'égout datant de plus d'une cinquantaine d'années, l'administration de la mairesse Catherine Fournier devra injecter pas moins de 600 M$ pour sa réfection d'ici 2031.

Quelque 1 800 km de conduites, qui desservent près de 408 000 résidents, devront être refaits.

«Les investissements dans les infrastructures de la gestion de l’eau sont prioritaires et doivent être récurrents si l’on veut mieux protéger nos ressources et l’environnement. En tout, ce sont 600 M$ sur 10 ans qui devront être investis pour moderniser les infrastructures et les équipements d’eau potable et d’eaux usées sur le territoire de l’agglomération. C’est un pas dans la bonne direction aujourd’hui, mais beaucoup reste à faire.»

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil