Trucs pour un Noël réduit en déchets et en gaspillage

Le temps des Fêtes, cette période de joie et de festivités, est aussi un des moments dans l'année où on gaspille le plus de nourriture et où on produit le plus de déchets. Il est toutefois plus facile qu'on le pense de réduire notre empreinte environnementale et tendre vers le zéro déchet.

Si vous recevez pour Noël et que vous êtes à la dernière minute dans votre préparation de repas, évitez d'acheter des mets préparés d'avance. Il est étonnant de voir ce qu'on est capable de réaliser avec ce qu'on a déjà au frigo ou dans le garde-manger.



Il suffit d'être créatif, selon l'experte de la lutte au gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets derrière l'initiative Chic Frigo Sans Fric, Florence-Léa Siry.

« Si vous avez une recette de crêpe à tout casser, c'est peut-être le moment de vous faire un beau petit mélange à crêpe, d'ajouter une petite betterave dedans qui commençait à ramollir un petit peu et que vous savez que vous n'auriez pas cuisiné. Ça va faire une belle crêpe rouge, mais au lieu de faire des formats de crêpe, on peut faire des formats mini. Ça va faire la base d'un canapé que vous pouvez garnir de ce que vous avez dans le frigo, ça peut être par exemple un reste de houmous, ça peut être un reste de guacamole, de la salade de couscous avec un petit peu de fromage. Vous serez surpris de voir que les repas les plus créatifs sont souvent les plus populaires sur le buffet. » - Florence-Léa Siry

Attention aussi aux emballages cadeaux métallisés, qui ne se recyclent pas. Si vous insistez pour emballer du papier, Florence-Léa Siry suggère de prioriser le papier kraft ou des emballages en tissus réutilisables, si vous tenez absolument à faire des paquets. Elle estime aussi qu'il ne faut pas se gêner de repartir avec vos tissus après pour les réutiliser, puisque les gens à qui vous avez offert le cadeau ne sont peut-être pas rendus là dans leur démarche écologique.

« Vous pouvez liquider les emballages qu'il vous reste cette année, mais l'année prochaine, vous pouvez simplement vous procurer des tissus pour emballer, vous pouvez prendre de beaux linges à vaisselle, des draps tachés ou troués dans lesquels vous récupérer une belle pièce, peu importe. Moi, souvent, j'utilise les vieux foulards que je ne porte plus, mais qui sont encore très beaux, et je noue mes cadeaux. » - Florence-Léa Siry

Elle rappelle toutefois qu'il ne faut pas brusquer les gens qui ne sont pas prêts à changer leurs habitudes, mais plutôt prêcher par l'exemple. Florence-Léa Siry croit qu'une transition douce vers le zéro déchet a plus de chance de perdurer.