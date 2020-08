Un accident sur l'autoroute 20 Ouest à Beloeil a créé une congestion monstre

À Beloeil, sur l'autoroute 20 ouest, un accident de la route impliquant un motocycliste et un automobiliste a provoqué un important bouchon de circulation cet après-midi (27 août) en Montérégie. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé.



La voie de gauche a alors été retranchée dès 13h30 mais la route 20 ouest est rouverte depuis 18 heures.

Le motocycliste impliqué a fait une perte de contrôle et a percuté l'arrière d'une fourgonnette, il aurait subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

La porte-parole de la Sûreté du Québec Marie-Michèle Moore indique que le tout a débuté peu après 13 heures: un policier en patrouille aurait apercu le motocycliste, qui était en infraction au Code la sécurité routière.

Le patrouilleur l'aurait perdu de vue après avoir tenté de l'intercepter et peu de temps après, le motocycliste percutait l'arrière de la fourgonnette sur la 20 ouest avant de finir sa course dans le terre-plein central.

Le conducteur de la fourgonnette n'a subi aucune blessure importante. On ignore à ce moment-ci si des accusations seront portées contre lui et quelle en serait la nature.



Des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été sur place pendant l'après-midi, pour faire la reconstitution de la scène et le fil des événements.



L'impact est survenu à la hauteur de la sortie 22, un peu après la rivière Richelieu sur le pont Arthur-Branchaud.