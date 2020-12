Un achalandage plus important qu'à la normale à Ski Saint-Bruno

Malgré les variations de température importantes des derniers jours, l'achalandage a été plus important qu'à la normale le 26 décembre à Ski Saint-Bruno. Et même si la direction appréhende un déficit annuelle en raison d'une saison écourtée et du domaine skiable moins étendu, il semble que plus de gens se découvrent une nouvelle passion en Montérégie.

Il semble que des gens qui allaient normalement magasiner reprennent goût au grand air, en raison de la fermeture des commerces non-essentiels. Même chose pour des gens qui vont habituellement en Floride et des familles qui se cherchent une activité sécuritaire, selon Michel Couture.

La location d'équipement est permise mais à très petite échelle et il faut absolument réserver en ligne.

En plus de devoir limiter le nombre de billets et de passes de saison, les boutiques de ski et les restaurants dans les stations sont fermés

Michel Couture est directeur général de Ski Saint-Bruno: selon lui, même avec un domaine skiable plus restreint à 75%, la station arrive à enregistrer des pointes d'achalandage plus importantes que d'autres périodes des Fêtes passées. Par contre, inévitablement, un manque à gagner est à prévoir d'ici la fin de la saison.

«S'il ca avait été une année normale aux Fêtes, nous aurions eu des achalandages records historiques. Cette année, l'objectif est de répartir l'achalandage parce qu'il n'y a plus de périodes de pointe comme avant. Les gens doivent acheter à l'avance. Il y a du monde un peu tout le temps. Il y a aussi les règles appliquées à la lettre avec les remontées mécanique. Nous disposons de 75% du domaine skiable malgré des températures extrêmement douces il y a quelques jours et les épaisseurs ne sont pas suffisantes. Il faut continuer de produire de la neige et c'est l'enjeu. Lors du redoux, les gens ont pu apprécier la rapidité de Ski-Saint-Bruno à se remettre sur pied. Il y a plus d'adeptes, des gens qui allaient en Floride, des gens qui magasinent et des gens qui pratiquaient le hockey qui découvrent notre station» Michel Couture, directeur général Ski Saint-Bruno

Des allégements demandés à Hydro-Québec

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) demande un allègement financier à Hydro-Québec en raison des températures sous la normale saisonnière du temps des Fêtes, une demande partagée par Ski Saint-Bruno.

Il ne s'agit pas d'une première demande du genre à Hydro-Québec pour assurer l’enneigement mécanique des pistes.

On appréhende que la relance de la fabrication de neige pourrait se poursuivre en janvier et même en février, ce qui aurait pour effet d'enclencher la pénalité hivernale aux stations de ski.

Michel Couture a bon espoir que le gouvernement soit attentif à cet aspect financier coûteux.

«Il pourrait y avoir un allégement et rapidement, nous avons coupé notre production de neige de 50% pour restreindre notre consommation et ne pas s'éreinter financièrement comme station. Nous sommes fortement équipés en terme d'équipement, heureusement. Nous allons fabriquer possiblement 3 semaines de plus de neige mais la pénalité devrait nous pénaliser pendant 1 an. L'électricité est là, la capacité du réseau est là et il ne fait pas -25 degrés Celsius, donc les foyers ne sont pas surmenés. » Michel Couture, directeur général Ski Saint-Bruno

De son côté, l'Association des stations du ski du Québec demande carrément de sursoir à l'imposition de la pénalité hivernale.

L'Association remarque aussi que le système québécois de tarification d'électricité s'est alourdi et dans certains cas, en saison, les stations doivent payer jusqu'au double de la tarification moyenne.

Maneige Ski-Voici les consignes sanitaires à respecter lorsque vous faites du ski alpin selon le palier d'alerte